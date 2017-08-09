Билеты на фестиваль "Спасская башня" можно купить на Красной площади

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. На пересечении Красной площади и улицы Ильинка открылась первая официальная касса Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская Башня", сообщает Дирекция фестиваля.

"Любой желающий сможет купить билет на фестиваль "Спасская башня" в официальной кассе. Она расположилась на пересечении Красной площади с улицей Ильинка. Вторая касса откроется около Исторического музея за несколько дней до начала фестиваля",- говорится в сообщении.

Открытие официальных касс связано с особым вниманием к празднику и ежегодным увеличением числа иностранных гостей, желающих посетить одно из самых ярких российских мероприятий. Фестиваль привлекает туристов со всего мира, особенно частые гости — жители стран Юго-Восточной Азии и Европы, где military tattoo проводятся с конца XIX века и очень популярны.

На данный момент в продаже остались билеты средней ценовой категории. Организаторы фестиваля рекомендуют приобретать билеты заранее, так как темпы продаж в этом году выше, чем в прошлом, и можно не успеть стать зрителем "живого" представления.

Билеты на Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" также можно приобрести на официальном сайте Фестиваля.

Юбилейный международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" состоится с 26 августа по 3 сентября. За десять дней, включая генеральную репетицию, яркое шоу с выступлениями лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов увидят 75 000 человек. Еще десятки миллионов зрителей смогут посмотреть представление в прямой трансляции на телеканале ТВЦ.

МИА "Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня 2017".