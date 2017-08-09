Оркестр Росгвардии сыграет в столичном парке "Misty" Эрролла Гарнера

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Оркестр Росгвардии представит новую комбинированную программу с акцентом на джазовые номера, где прозвучат известнейшие джазовые композиции: "Misty" — Эрролла Гарнера, "Take Five" — Пола Дезмонда в субботу, 12 августа в парке Музеон, говорится в пресс-релизе организаторов.

"Парк искусств Музеон на Крымском Валу станет очередной площадкой концертного цикла "Военные оркестры в парках", проходящего в преддверии Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская Башня". Джазовые композиции для всех гостей сыграет сводный оркестр Отдельной дивизии оперативного назначения имени. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации",- сообщают организаторы.

Коллектив был создан в 20-х годах прошлого века и имеет за плечами богатый творческий опыт. Так, во время Великой Отечественной войны из числа его исполнителей был создан джаз-оркестр, который в составе выездной концертной бригады выступал перед бойцами на передовой и в госпиталях.

Джаз и сегодня занимает достойное место в репертуаре духового оркестра наряду с военными маршами, фронтовыми песнями, вальсами, популярными мелодиями из советских кинофильмов, эстрадными и рок-хитами современности.

Музыканты ждут всех в 17.00, вход свободный.

МИА "Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня 2017"