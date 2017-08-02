Росгвардия исполнит в Измайловском парке композиции Майкла Джексона

Сводный военный оркестр войск национальной гвардии на Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня - 2016 на Красной площади в Москве

Сводный военный оркестр войск национальной гвардии на Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня - 2016 на Красной площади в Москве

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Джазовые мелодии, фрагменты известных композиций Майкла Джексона, а также групп Би-2, Queen, Deep Purple в оригинальной аранжировке исполнит в Измайловском парке, в субботу, 5 августа, сводный оркестр Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского войск национальной гвардии РФ, сообщают организаторы мероприятия — дирекция военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

"В Измайловском парке публику ждут марши, попурри из знаменитых фронтовых песен, джазовых мелодий, а также фрагменты известных композиций Майкла Джексона, групп Би-2, Queen, Deep Purple, Bon Jovi в оригинальной аранжировке",- говорится в релизе.

Известный музыкальный коллектив национальной гвардии России продолжит на востоке Москвы цикл "Военные оркестры в парках", проходящий на открытых площадках столицы под эгидой Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская Башня".

Сводный оркестр Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского — коллектив славных воинских и музыкальных традиций.

С 1921 года его музыканты в составе дивизии принимают участие во всех военных парадах, проходящих в Москве, а во время Великой Отечественной войны из числа исполнителей был создан джаз-оркестр, который в числе выездной концертной бригады выступал перед бойцами на фронте.

С момента основания и по настоящее время коллектив сопровождает духовой музыкой общенациональные праздники, выступает в концертных залах, на открытых площадках и в воинских подразделениях.

МИА "Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня 2017".

Начало мероприятия в 17:00, вход для всех свободный.