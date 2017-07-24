Фестиваль "Спасская Башня" открывает аккредитацию для представителей СМИ

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Дирекция Х международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" объявила о начале аккредитации журналистов фестиваль, который пройдет с 26 августа по 3 сентября в Москве на Красной площади, отмечается в новостном релизе руководства фестиваля.

"Меньше месяца осталось до главного музыкального события года- открытия военно-музыкального фестиваля. На протяжении десяти вечеров на Красной площади развернется красочное шоу, "обрамленное" театральными элементами, световыми инсталляциями и грандиозными салютами. Мы рады пригласить СМИ присоединиться к этому грандиозному празднику",- отмечается в релизе.

Традиционно фестиваль вызывает большой интерес, как у российских, так и у иностранных СМИ. В прошлом году о проекте вышло свыше 1500 публикаций в печатных и электронных изданиях..Его поддержали не только все крупнейшие российские федеральные телеканалы, но и телевизионные компании из 11 стран. Аудитория фестиваля превысила 120 миллионов человек по всему миру.

"Журналисты смогут лично оценить мастерство легендарных и всемирно известных музыкантов из России, Австрии, Армении, Беларуси, Египта, Индии, Китая, Турции, Швейцарии, Казахстана, а также коллектива Евросоюза, международной группы и многих других", — сообщают организаторы.

Дирекцией Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская Башня" подготовлена и ежедневную дневную программу для детей и их родителей: активности на конном манеже и в городке "Спасская башня детям", показательные выступления Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка СКМК ФСО России и Кремлевской школы верховой езды, посетить которые совершенно свободно могут все желающие.

Для получения аккредитации необходимо на официальном сайте фестиваля в разделе СМИ.

В срок до 10 августа направить в пресс-службу фестиваля запрос на аккредитацию и заявку по адресу.

МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня 2017".