Парк "Садовники" в Москве примет эстафету цикла "Военные оркестры в парках"

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В субботу, 22 июля, Центральный военный оркестр Минобороны России продолжит летний цикл "Военные оркестры в парках", проходящий на открытых площадках Москвы под эгидой Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская Башня", отмечается в пресс-релизе дирекции фестиваля.

"Ведущий творческий коллектив Вооруженных Сил РФ и один из самых известных оркестров мира под руководством Заслуженного артиста Российской Федерации полковника Сергея Дурыгина даст концерт в одном из излюбленных мест отдыха жителей и гостей столицы — в парке "Садовники",- говорится в сообщении.

© Фото : представлено дирекцией фестиваля "Спасская башня" Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская Башня" © Фото : представлено дирекцией фестиваля "Спасская башня" Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская Башня"

Посетители парка смогут приобщиться к мировой музыкальной классике, русской военной песне, советской и современной эстрадной музыке в исполнении главного военного оркестра России.

Высокая академическая культура исполнительства, тщательно подобранный репертуар, в котором приоритет отдается русской современной и классической музыке, виртуозность и высокий профессионализм музыкантов стали визитной карточкой этого коллектива и расположили к нему слушателей не только нашей страны, но и многочисленных поклонников со всего мира.

Выступление легендарного оркестра в "Садовниках" — замечательная возможность для всех жителей и гостей Москвы встретиться с всемирно известными музыкантами в непринужденной обстановке благоустроенного летнего парка на юге столицы.

Начало мероприятия в 17:00, вход свободный.

МИА "Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством фестиваля "Спасская башня 2017".