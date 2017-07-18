МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Многие дети начали учиться играть на духовых инструментах после посещения первых представлений фестиваля "Спасская башня"; сейчас некоторые из них готовятся стать профессиональными военными музыкантами, сообщил в интервью РИА Новости начальник Центрального военного оркестра министерства обороны РФ заслуженный артист России, народный артист Дагестана полковник Сергей Дурыгин.
Десятый международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве с 26 августа по 3 сентября 2017 года.
"Мне известны случаи, когда после посещения "Спасской башни" дети начали учиться игре на духовых инструментах и сейчас уже готовятся стать профессиональными военными музыкантами", — сказал Дурыгин.
По его словам, фестиваль "Спасская башня" — знаковое явление в культурной жизни России, олицетворяющее возрождение духовой музыки.
"К сожалению, до недавнего времени она была в забвении. Хотелось бы напомнить, что в СССР действовало огромное количество духовых кружков, практически в каждой школе был духовой оркестр", — сказал начальник оркестра.
По словам Дурыгина, в США и Европе очень много гражданских любительских и профессиональных духовых коллективов.
"К слову, я всегда говорю, что нет нот цвета хаки — они все черные. Творческий человек оканчивает гражданское музыкальное учебное заведение и затем приходит служить в военный оркестр. Такой алгоритм существует во всем мире", — отметил он.
"В 1990-е годы у нас был очень сильный провал. В 2000-е постепенно началось возрождение духовой музыки в нашей стране. Во многом благодаря фестивалю "Спасская башня", который популяризирует, пропагандирует духовую музыку", — заключил Дурыгин.
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Ежегодно, на протяжении всего времени существования военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ радует своим виртуозным мастерством гостей и жителей столицы. В среду, 12 июля, оркестр провел выездную репетицию на Соборной площади Кремля.
Несмотря на дождливую погоду, при первых звуках музыки на Соборной площади собралось много людей. Попурри на детские песни были приняты зрителями на "ура".
"Мы впервые приехали в Москву, прошли на территорию Кремля, конечно, немного расстроились, что не повезло с погодой - идет дождь. А здесь такой подарок – звучит оркестровая музыка. Песня трубадура из мультфильма "По следам бременских музыкантов", " Улыбка" и другие сделали этот дождливый день солнечным, он останется в нашей памяти",- сказала Надежда Нагаткина из Новосибирска.
Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ - ведущий творческий коллектив Вооруженных Сил РФ и один из самых известных оркестров мира, основан в 1927 году. На фото: военный дирижер Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ Андрей Нисенбаум во время репетиции выступления на фестивале "Спасская башня" в Кремле.
Музыканты ЦВО РФ не просто исполняли любимые многими поколениями мелодии, но и совершали перестроения, вставали на колено и просто танцевали вместе с подпевающими им зрителями.
В конце репетиции зрители щедро отблагодарили оркестр своими аплодисментами.
В здании базирования Центрального военный оркестра Министерства обороны РФ располагается Музей оркестра. Несколько сотен экспонатов, созданные за последние сто с лишним лет, рассказывают посетителям об истории знаменитого на весь мир коллектива.
В кабинете начальника оркестра - заслуженного артиста России, полковника Сергея Дурыгина расположился рояль французской фирмы Эрарт.
"Этот инструмент попал к нам в плачевном состоянии. После больших усилий реставраторов инструмент - современник Пушкина - конца 18 века, на подобных играли Фредерик Шопен, Ференц Лист, радует наших гостей своей игрой", - рассказал Дурыгин.
Гостей на входе в здание Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ встречает лестница с бронзовыми гусарами в оркестровой форме - точная копия оркестрового обмундирования 19 века.
Каждый уголок здания, где размещается оркестр, говорит об истории, людях и их судьбах в жизни нашей страны.
Альбомы, хранящиеся в музее оркестра, содержат сотни фотографий, рассказывающих о жизни коллектива: репетициях, выступлениях, его гастролях и людях, которые на протяжении всей своей жизни работали вместе с легендарным оркестром.
Участник Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ рядовой Григорий Боруцкий в репетиционном зале исполняет фрагмент первой симфонии Чайковского.