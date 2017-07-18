МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Многие дети начали учиться играть на духовых инструментах после посещения первых представлений фестиваля "Спасская башня"; сейчас некоторые из них готовятся стать профессиональными военными музыкантами, сообщил в интервью РИА Новости начальник Центрального военного оркестра министерства обороны РФ заслуженный артист России, народный артист Дагестана полковник Сергей Дурыгин.

Десятый международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве с 26 августа по 3 сентября 2017 года.

"Мне известны случаи, когда после посещения "Спасской башни" дети начали учиться игре на духовых инструментах и сейчас уже готовятся стать профессиональными военными музыкантами", — сказал Дурыгин.

По его словам, фестиваль "Спасская башня" — знаковое явление в культурной жизни России, олицетворяющее возрождение духовой музыки.

"К сожалению, до недавнего времени она была в забвении. Хотелось бы напомнить, что в СССР действовало огромное количество духовых кружков, практически в каждой школе был духовой оркестр", — сказал начальник оркестра.

По словам Дурыгина, в США и Европе очень много гражданских любительских и профессиональных духовых коллективов.

"К слову, я всегда говорю, что нет нот цвета хаки — они все черные. Творческий человек оканчивает гражданское музыкальное учебное заведение и затем приходит служить в военный оркестр. Такой алгоритм существует во всем мире", — отметил он.

"В 1990-е годы у нас был очень сильный провал. В 2000-е постепенно началось возрождение духовой музыки в нашей стране. Во многом благодаря фестивалю "Спасская башня", который популяризирует, пропагандирует духовую музыку", — заключил Дурыгин.

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