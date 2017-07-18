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Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"

Начальник военного оркестра: "Спасская башня" популяризирует духовую музыку

10:4018.07.2017
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© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"Центральный военный оркестр Министерства обороны на фестивале Спасская башня. Архивное фотоЦентральный военный оркестр Министерства обороны на фестивале Спасская башня. Архивное фото
© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Многие дети начали учиться играть на духовых инструментах после посещения первых представлений фестиваля "Спасская башня"; сейчас некоторые из них готовятся стать профессиональными военными музыкантами, сообщил в интервью РИА Новости начальник Центрального военного оркестра министерства обороны РФ заслуженный артист России, народный артист Дагестана полковник Сергей Дурыгин.

Десятый международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве с 26 августа по 3 сентября 2017 года.

Оркестр и рота почетного караула Народно-освободительной армии Китая на торжественном открытии международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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На "Спасской башне" пройдет состязание молодежных почетных караулов
"Мне известны случаи, когда после посещения "Спасской башни" дети начали учиться игре на духовых инструментах и сейчас уже готовятся стать профессиональными военными музыкантами", — сказал Дурыгин.

По его словам, фестиваль "Спасская башня" — знаковое явление в культурной жизни России, олицетворяющее возрождение духовой музыки.

"К сожалению, до недавнего времени она была в забвении. Хотелось бы напомнить, что в СССР действовало огромное количество духовых кружков, практически в каждой школе был духовой оркестр", — сказал начальник оркестра.

По словам Дурыгина, в США и Европе очень много гражданских любительских и профессиональных духовых коллективов.

"К слову, я всегда говорю, что нет нот цвета хаки — они все черные. Творческий человек оканчивает гражданское музыкальное учебное заведение и затем приходит служить в военный оркестр. Такой алгоритм существует во всем мире", — отметил он.

"В 1990-е годы у нас был очень сильный провал. В 2000-е постепенно началось возрождение духовой музыки в нашей стране. Во многом благодаря фестивалю "Спасская башня", который популяризирует, пропагандирует духовую музыку", — заключил Дурыгин.

Читайте полный текст интервью с Сергеем Дурыгиным >>

Репетиция Центрального военного оркестра Минобороны на площади Кремля
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЕжегодно, на протяжении всего времени существования военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ радует своим виртуозным мастерством гостей и жителей столицы. В среду, 12 июля, оркестр провел выездную репетицию на Соборной площади Кремля.Участники фестиваля Спасская башня на репетиции в Кремле
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Ежегодно, на протяжении всего времени существования военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ радует своим виртуозным мастерством гостей и жителей столицы. В среду, 12 июля, оркестр провел выездную репетицию на Соборной площади Кремля.
© РИА НовостиНесмотря на дождливую погоду, при первых звуках музыки на Соборной площади собралось много людей. Попурри на детские песни были приняты зрителями на "ура".Участники фестиваля Спасская башня на репетиции в Кремле
© РИА Новости
Несмотря на дождливую погоду, при первых звуках музыки на Соборной площади собралось много людей. Попурри на детские песни были приняты зрителями на "ура".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанк"Мы впервые приехали в Москву, прошли на территорию Кремля, конечно, немного расстроились, что не повезло с погодой - идет дождь. А здесь такой подарок – звучит оркестровая музыка. Песня трубадура из мультфильма "По следам бременских музыкантов", " Улыбка" и другие сделали этот дождливый день солнечным, он останется в нашей памяти",- сказала Надежда Нагаткина из Новосибирска.Участники фестиваля Спасская башня на репетиции в Кремле
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
"Мы впервые приехали в Москву, прошли на территорию Кремля, конечно, немного расстроились, что не повезло с погодой - идет дождь. А здесь такой подарок – звучит оркестровая музыка. Песня трубадура из мультфильма "По следам бременских музыкантов", " Улыбка" и другие сделали этот дождливый день солнечным, он останется в нашей памяти",- сказала Надежда Нагаткина из Новосибирска.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЦентральный военный оркестр Министерства обороны РФ - ведущий творческий коллектив Вооруженных Сил РФ и один из самых известных оркестров мира, основан в 1927 году. На фото: военный дирижер Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ Андрей Нисенбаум во время репетиции выступления на фестивале "Спасская башня" в Кремле.Военный дирижёр Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ Андрей Нисенбаум во время репитиции выступления на фестивале Спасская башня в Кремле
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ - ведущий творческий коллектив Вооруженных Сил РФ и один из самых известных оркестров мира, основан в 1927 году. На фото: военный дирижер Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ Андрей Нисенбаум во время репетиции выступления на фестивале "Спасская башня" в Кремле.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковМузыканты ЦВО РФ не просто исполняли любимые многими поколениями мелодии, но и совершали перестроения, вставали на колено и просто танцевали вместе с подпевающими им зрителями.Участники фестиваля Спасская башня на репетиции в Кремле
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Музыканты ЦВО РФ не просто исполняли любимые многими поколениями мелодии, но и совершали перестроения, вставали на колено и просто танцевали вместе с подпевающими им зрителями.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ конце репетиции зрители щедро отблагодарили оркестр своими аплодисментами.Участники фестиваля Спасская башня на репетиции в Кремле
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В конце репетиции зрители щедро отблагодарили оркестр своими аплодисментами.
© РИА Новости / Григорий СысоевВ здании базирования Центрального военный оркестра Министерства обороны РФ располагается Музей оркестра. Несколько сотен экспонатов, созданные за последние сто с лишним лет, рассказывают посетителям об истории знаменитого на весь мир коллектива.Музей Центрального военного оркестра РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
В здании базирования Центрального военный оркестра Министерства обороны РФ располагается Музей оркестра. Несколько сотен экспонатов, созданные за последние сто с лишним лет, рассказывают посетителям об истории знаменитого на весь мир коллектива.
© РИА Новости / Григорий СысоевВ кабинете начальника оркестра - заслуженного артиста России, полковника Сергея Дурыгина расположился рояль французской фирмы Эрарт.
"Этот инструмент попал к нам в плачевном состоянии. После больших усилий реставраторов инструмент - современник Пушкина - конца 18 века, на подобных играли Фредерик Шопен, Ференц Лист, радует наших гостей своей игрой", - рассказал Дурыгин.Начальник Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ Сергей Дурыгин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
В кабинете начальника оркестра - заслуженного артиста России, полковника Сергея Дурыгина расположился рояль французской фирмы Эрарт.
"Этот инструмент попал к нам в плачевном состоянии. После больших усилий реставраторов инструмент - современник Пушкина - конца 18 века, на подобных играли Фредерик Шопен, Ференц Лист, радует наших гостей своей игрой", - рассказал Дурыгин.
© РИА Новости / Григорий СысоевГостей на входе в здание Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ встречает лестница с бронзовыми гусарами в оркестровой форме - точная копия оркестрового обмундирования 19 века.Музей Центрального военного оркестра РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Гостей на входе в здание Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ встречает лестница с бронзовыми гусарами в оркестровой форме - точная копия оркестрового обмундирования 19 века.
© РИА Новости / Григорий СысоевКаждый уголок здания, где размещается оркестр, говорит об истории, людях и их судьбах в жизни нашей страны.Начальник Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ Сергей Дурыгин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Каждый уголок здания, где размещается оркестр, говорит об истории, людях и их судьбах в жизни нашей страны.
© РИА Новости / Григорий СысоевАльбомы, хранящиеся в музее оркестра, содержат сотни фотографий, рассказывающих о жизни коллектива: репетициях, выступлениях, его гастролях и людях, которые на протяжении всей своей жизни работали вместе с легендарным оркестром.Музей Центрального военного оркестра РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Альбомы, хранящиеся в музее оркестра, содержат сотни фотографий, рассказывающих о жизни коллектива: репетициях, выступлениях, его гастролях и людях, которые на протяжении всей своей жизни работали вместе с легендарным оркестром.
© РИА Новости / Григорий СысоевУчастник Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ рядовой Григорий Боруцкий в репетиционном зале исполняет фрагмент первой симфонии Чайковского.Участник Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Участник Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ рядовой Григорий Боруцкий в репетиционном зале исполняет фрагмент первой симфонии Чайковского.
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Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
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