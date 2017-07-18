МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Центральный военный оркестр Минобороны России представит на военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" композицию из мелодий советских авторов, звучавших в мультфильмах, сообщил в интервью РИА Новости начальник оркестра, заслуженный артист России, народный артист Дагестана полковник Сергей Дурыгин.

Десятый международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве с 26 августа по 3 сентября.

"Мы представили для утверждения композицию, с которой оркестр выступит на нынешнем фестивале. Это композиция из популярных мелодий советских авторов, звучавших в мультипликационных фильмах", — сказал Дурыгин.

Он уточнил, что регламент выступления главного военного оркестра России на фестивале составит 6-7 минут.

"Оркестров много, и почти за три часа зритель психологически устает от большого количества композиций. А еще есть финал с выходом на Красную площадь всех оркестров, исполняющих общую композицию. Поэтому установлен такой небольшой хронометраж для каждого участвующего в фестивале музыкального коллектива", — отметил начальник оркестра.

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