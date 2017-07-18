Начальник: ненастье не помешает оркестру Минобороны на "Спасской башне"
10:3118.07.2017
(обновлено: 10:32 18.07.2017)
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Музыканты Центрального военного оркестра Минобороны РФ готовы выступать на военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" на высоком профессиональном уровне при любой погоде, заявил в интервью РИА Новости начальник оркестра, заслуженный артист России, народный артист Дагестана полковник Сергей Дурыгин.
Десятый международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве с 26 августа по 3 сентября. Оркестр Минобороны насчитывает 228 человек, 83 из них — военные, проходящие службу по контракту и по призыву.
"Постараемся порадовать нашего слушателя, зрителя, в том числе и на "Спасской башне", в любую погоду", — заявил Дурыгин, отметив, что "военные музыканты могут играть под палящим солнцем и на трескучем морозе — главный военный оркестр России способен на высоком профессиональном уровне выступить в самых сложных условиях".
По его словам, "те же репетиции парада на Красной площади — это большие нагрузки", поэтому серьезное внимание уделяется физической и морально-психологической подготовке музыкантов.
"Если вести речь о срочниках, то мы отбираем высокопрофессиональных ребят-призывников, которые могут играть в коллективе практически с первого дня своей годичной службы. Причем по призыву у нас служат музыканты из всех регионов страны — от Владивостока до Калининграда. Своеобразная сборная России", — отметил начальник оркестра.
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Ежегодно, на протяжении всего времени существования военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ радует своим виртуозным мастерством гостей и жителей столицы. В среду, 12 июля, оркестр провел выездную репетицию на Соборной площади Кремля.
Несмотря на дождливую погоду, при первых звуках музыки на Соборной площади собралось много людей. Попурри на детские песни были приняты зрителями на "ура".
"Мы впервые приехали в Москву, прошли на территорию Кремля, конечно, немного расстроились, что не повезло с погодой - идет дождь. А здесь такой подарок – звучит оркестровая музыка. Песня трубадура из мультфильма "По следам бременских музыкантов", " Улыбка" и другие сделали этот дождливый день солнечным, он останется в нашей памяти",- сказала Надежда Нагаткина из Новосибирска.
Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ - ведущий творческий коллектив Вооруженных Сил РФ и один из самых известных оркестров мира, основан в 1927 году. На фото: военный дирижер Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ Андрей Нисенбаум во время репетиции выступления на фестивале "Спасская башня" в Кремле.
Музыканты ЦВО РФ не просто исполняли любимые многими поколениями мелодии, но и совершали перестроения, вставали на колено и просто танцевали вместе с подпевающими им зрителями.
В конце репетиции зрители щедро отблагодарили оркестр своими аплодисментами.
В здании базирования Центрального военный оркестра Министерства обороны РФ располагается Музей оркестра. Несколько сотен экспонатов, созданные за последние сто с лишним лет, рассказывают посетителям об истории знаменитого на весь мир коллектива.
В кабинете начальника оркестра - заслуженного артиста России, полковника Сергея Дурыгина расположился рояль французской фирмы Эрарт.
"Этот инструмент попал к нам в плачевном состоянии. После больших усилий реставраторов инструмент - современник Пушкина - конца 18 века, на подобных играли Фредерик Шопен, Ференц Лист, радует наших гостей своей игрой", - рассказал Дурыгин.
Гостей на входе в здание Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ встречает лестница с бронзовыми гусарами в оркестровой форме - точная копия оркестрового обмундирования 19 века.
Каждый уголок здания, где размещается оркестр, говорит об истории, людях и их судьбах в жизни нашей страны.
Альбомы, хранящиеся в музее оркестра, содержат сотни фотографий, рассказывающих о жизни коллектива: репетициях, выступлениях, его гастролях и людях, которые на протяжении всей своей жизни работали вместе с легендарным оркестром.
Участник Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ рядовой Григорий Боруцкий в репетиционном зале исполняет фрагмент первой симфонии Чайковского.