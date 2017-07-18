МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Музыканты Центрального военного оркестра Минобороны РФ готовы выступать на военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" на высоком профессиональном уровне при любой погоде, заявил в интервью РИА Новости начальник оркестра, заслуженный артист России, народный артист Дагестана полковник Сергей Дурыгин.

Десятый международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве с 26 августа по 3 сентября. Оркестр Минобороны насчитывает 228 человек, 83 из них — военные, проходящие службу по контракту и по призыву.

"Постараемся порадовать нашего слушателя, зрителя, в том числе и на "Спасской башне", в любую погоду", — заявил Дурыгин, отметив, что "военные музыканты могут играть под палящим солнцем и на трескучем морозе — главный военный оркестр России способен на высоком профессиональном уровне выступить в самых сложных условиях".

По его словам, "те же репетиции парада на Красной площади — это большие нагрузки", поэтому серьезное внимание уделяется физической и морально-психологической подготовке музыкантов.

"Если вести речь о срочниках, то мы отбираем высокопрофессиональных ребят-призывников, которые могут играть в коллективе практически с первого дня своей годичной службы. Причем по призыву у нас служат музыканты из всех регионов страны — от Владивостока до Калининграда. Своеобразная сборная России", — отметил начальник оркестра.

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