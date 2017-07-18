Главный военный оркестр России получил фраки с погонами и галстуки-бабочки
10:2218.07.2017
(обновлено: 10:31 18.07.2017)
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Симфонический оркестр Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ получил на снабжение сшитые по заказу концертные фраки с погонами и шевронами, а также галстуки-бабочки, сообщил в интервью РИА Новости начальник оркестра, заслуженный артист России, народный артист Дагестана полковник Сергей Дурыгин.
В составе Центрального военного оркестра Минобороны России действуют два музыкальных коллектива — духовой и симфонический оркестры.
"Решением министра обороны для музыкантов нашего симфонического оркестра была пошита очень красивая концертная форма — фраки с погонами и шевронами. Галстук, разумеется, бабочка", — сказал Дурыгин.
Он отметил, что на Десятом международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", который пройдет в Москве с 26 августа по 3 сентября, духовой оркестр выступит в парадной форме одежды цвета морской волны, которая была определена для участников московского военного парада 9 мая 2017 года в ознаменование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
"Помимо этого у нас есть историческая форма музыкантов лейб-гвардии Преображенского полка второй половины XIX века. Почти точная копия. Особенно похож на оригинал головной убор — кивер", — уточнил полковник.
"Мы — главный военный оркестр страны, поэтому должны знать истоки и поддерживать традиции — как в исполнении музыки, так и в ношении мундира. Поэтому выступаем и в исторической форме одежды", — добавил Дурыгин.
Центральный военный оркестр Минобороны России насчитывает 228 человек, 83 из них — военнослужащие, проходящие службу по контракту и по призыву.
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Ежегодно, на протяжении всего времени существования военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ радует своим виртуозным мастерством гостей и жителей столицы. В среду, 12 июля, оркестр провел выездную репетицию на Соборной площади Кремля.
Несмотря на дождливую погоду, при первых звуках музыки на Соборной площади собралось много людей. Попурри на детские песни были приняты зрителями на "ура".
"Мы впервые приехали в Москву, прошли на территорию Кремля, конечно, немного расстроились, что не повезло с погодой - идет дождь. А здесь такой подарок – звучит оркестровая музыка. Песня трубадура из мультфильма "По следам бременских музыкантов", " Улыбка" и другие сделали этот дождливый день солнечным, он останется в нашей памяти",- сказала Надежда Нагаткина из Новосибирска.
Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ - ведущий творческий коллектив Вооруженных Сил РФ и один из самых известных оркестров мира, основан в 1927 году. На фото: военный дирижер Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ Андрей Нисенбаум во время репетиции выступления на фестивале "Спасская башня" в Кремле.
Музыканты ЦВО РФ не просто исполняли любимые многими поколениями мелодии, но и совершали перестроения, вставали на колено и просто танцевали вместе с подпевающими им зрителями.
В конце репетиции зрители щедро отблагодарили оркестр своими аплодисментами.
В здании базирования Центрального военный оркестра Министерства обороны РФ располагается Музей оркестра. Несколько сотен экспонатов, созданные за последние сто с лишним лет, рассказывают посетителям об истории знаменитого на весь мир коллектива.
В кабинете начальника оркестра - заслуженного артиста России, полковника Сергея Дурыгина расположился рояль французской фирмы Эрарт.
"Этот инструмент попал к нам в плачевном состоянии. После больших усилий реставраторов инструмент - современник Пушкина - конца 18 века, на подобных играли Фредерик Шопен, Ференц Лист, радует наших гостей своей игрой", - рассказал Дурыгин.
Гостей на входе в здание Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ встречает лестница с бронзовыми гусарами в оркестровой форме - точная копия оркестрового обмундирования 19 века.
Каждый уголок здания, где размещается оркестр, говорит об истории, людях и их судьбах в жизни нашей страны.
Альбомы, хранящиеся в музее оркестра, содержат сотни фотографий, рассказывающих о жизни коллектива: репетициях, выступлениях, его гастролях и людях, которые на протяжении всей своей жизни работали вместе с легендарным оркестром.
Участник Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ рядовой Григорий Боруцкий в репетиционном зале исполняет фрагмент первой симфонии Чайковского.