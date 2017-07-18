Главный военный оркестр России получил фраки с погонами и галстуки-бабочки

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Симфонический оркестр Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ получил на снабжение сшитые по заказу концертные фраки с погонами и шевронами, а также галстуки-бабочки, сообщил в интервью РИА Новости начальник оркестра, заслуженный артист России, народный артист Дагестана полковник Сергей Дурыгин.

В составе Центрального военного оркестра Минобороны России действуют два музыкальных коллектива — духовой и симфонический оркестры.

"Решением министра обороны для музыкантов нашего симфонического оркестра была пошита очень красивая концертная форма — фраки с погонами и шевронами. Галстук, разумеется, бабочка", — сказал Дурыгин.

Он отметил, что на Десятом международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", который пройдет в Москве с 26 августа по 3 сентября, духовой оркестр выступит в парадной форме одежды цвета морской волны, которая была определена для участников московского военного парада 9 мая 2017 года в ознаменование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"Помимо этого у нас есть историческая форма музыкантов лейб-гвардии Преображенского полка второй половины XIX века. Почти точная копия. Особенно похож на оригинал головной убор — кивер", — уточнил полковник.

"Мы — главный военный оркестр страны, поэтому должны знать истоки и поддерживать традиции — как в исполнении музыки, так и в ношении мундира. Поэтому выступаем и в исторической форме одежды", — добавил Дурыгин.

Центральный военный оркестр Минобороны России насчитывает 228 человек, 83 из них — военнослужащие, проходящие службу по контракту и по призыву.

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