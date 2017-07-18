Главный военный оркестр на "Спасской башне" покажет "геометрическое" дефиле

Участники фестиваля Спасская башня на репетиции в Кремле. Архивное фото

Участники фестиваля Спасская башня на репетиции в Кремле. Архивное фото

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ на военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" покажет дефиле с геометрическими перестроениями, сообщил в интервью РИА Новости начальник оркестра, заслуженный артист России, народный артист Дагестана полковник Сергей Дурыгин.

Десятый международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве с 26 августа по 3 сентября.

"В дефиле, перестроениях мы в пределах разумного можем позволить себе какие-то вольности. К примеру, исполняя представленную (для показа на фестивале "Спасская башня-2017") композицию, мы двигались кругами, создавали различные фигуры — восьмерки, ромбы, квадраты, кресты", — сказал начальник оркестра.

Он отметил, что "это все очень хорошо будет видно со зрительских трибун на Красной площади".

"Строевые приемы с музыкальными инструментами, определенные уставом и специальными положениями о военном оркестре почти не изменились с XIX века. Это — историческая традиция", — добавил Дурыгин.

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