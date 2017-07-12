На "Спасской башне" пройдет состязание молодежных почетных караулов

Оркестр и рота почетного караула Народно-освободительной армии Китая на торжественном открытии международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади

Оркестр и рота почетного караула Народно-освободительной армии Китая на торжественном открытии международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В начале сентября на Красной площади столицы в третий раз пройдет Межрегиональный конкурс детских и молодёжных почётных караулов, отмечается в сообщении организаторов военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

" На Красной площади, 3 сентября, пройдет Межрегиональный конкурс детских и молодёжных почётных караулов. Участники мероприятия встретятся на площадке фестиваля "Спасская башня", чтобы посостязаться в стойкости и выдержке",- отмечают организаторы.

Жюри конкурса — офицеры Президентского полка ФСО России, представители подразделений почётных (специальных) караулов участников Международного военно-музыкального Фестиваля "Спасская башня", и члены военно-патриотических организаций.

Конкурсанты продемонстрируют свое мастерство в выносе Знамени, прохождении знаменщика и ассистентов торжественным маршем, ритуал заступления и смены часовых на посту почетного караула и многое другое. Оцениваться выступление будет по пятибальной системе.

Все участники конкурса получат дипломы, а победители будут отмечены памятными призами.

Почётные караулы — образцы стойкости и выдержки. Это всегда впечатляющее зрелище. А когда воинские ритуалы выполняют совсем юные участники, к восторгу примешивается гордость за страну и чувство причастности к её истории и традициям.

Начиная с 2015 года в программу Фестиваля "Спасская башня" включен межрегиональный конкурс детских и молодёжных почётных караулов. Из года в год участники почётных караулов состязаются в выполнении строевых приёмов и воинских ритуалов, в смене караулов, торжественном возложении гирлянд и выполнении строевых и специальных приёмов с оружием.

Начало мероприятия 3 сентября в 10 часов 30 минут на площадке проекта "Спасская башня детям".