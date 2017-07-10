Оркестр минобороны выступит в честь годовщины Храма Василия Блаженного

Москва, 10 июл — РИА Новости. Центральный военный оркестр Министерства Обороны РФ, в среду, 12 июля выступит на Красной площади в честь 456 годовщины со дня постройки Храма Василия Блаженного, говорится в пресс-релизе организаторов фестиваля "Спасская башня".

"Храм Василия Блаженного, или собор Покрова Божией Матери на Рву, — так звучит его каноническое полное название, отметит 456 лет со дня его постройки. Во время праздничного концерта гостей и жителей столицы будет ждать масса сюрпризов. Настоящим подарком станет выступление Центрального военного оркестра Министерства Обороны РФ", — говорится в сообщении.

Праздник начнется богослужением, которое пройдет в центральной церкви собора, далее гости смогут осмотреть музей, принять участие в мастер-классах по бисероплетению, оригами и акростиху.

"Продолжением программы станет великолепная музыка в виртуозном исполнении ведущего творческого коллектива Вооруженных Сил России и одного из самых знаменитых оркестров мира. Его богатейший репертуар составляют шедевры российской и зарубежной классики, золотой фонд русской военной музыки, популярные эстрадные произведения советских лет и современности",- отмечают организаторы мероприятия.

Закончится празднование соборными звонами в исполнении звонаря Московского Кремля. Всем присутствующим он расскажет об исторической колокольне и колоколах Покровского собора.

Праздник начнется 12 июля в 9.30