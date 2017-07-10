Эстафету "Военные оркестры в парках" примет Сад имени Баумана

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Музыкальную эстафету цикла "Военные оркестры в парках" в субботу, 15 июля, примет в Сад имени Баумана, где выступит военный Образцовый оркестр Почетного караула, говорится в пресс-релизе организаторов фестиваля "Спасская башня"

"В субботу гости столичного Сада имени Баумана получат уникальную возможность услышать музыку Образцового оркестра Почетного караула. Бауманский сад станет девятой из пятнадцати площадок программы "Военные оркестры в парках", проводимой в преддверии Международного военно-музыкального Фестиваля "Спасская башня"",- отмечают организаторы.

Уже шесть десятилетий легендарный военный коллектив с честью несет славные музыкальные традиции России. В его исполнительском активе государственные гимны 240 стран мира! Что не удивительно, ведь оркестр традиционно сопровождает межправительственные встречи, визиты первых лиц и военных делегаций.

Особые страницы в истории коллектива: чествование первого в мире космонавта Юрия Гагарина и участников Московской Олимпиады-80, открытие памятных мемориалов у Кремлевской стены и на Поклонной горе и другие значимые события.

Образцовый оркестр Почетного караула постоянно представляет Россию на многочисленных фестивалях и других событиях мирового значения.

Каждое его выступление — это триумф. Когда, где и для кого бы ни играл военный Образцовый оркестр, его исключительный профессионализм, богатейший опыт и репертуар рождают почти осязаемое единение с публикой, совместный духовный и эмоциональный подъем. "Прощание славянки", "Танец с саблями", "Синий платочек", "Гляжу в озера синие" и другие знаменитые мелодии неизменно находят теплый отклик в душе соотечественников.

Начало мероприятия в Саду имени Баумана в 17:00