Эстафету "Военные оркестры в парках" примет Сад имени Баумана

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Музыкальную эстафету цикла "Военные оркестры в парках" в субботу, 15 июля, примет в Сад имени Баумана, где выступит военный Образцовый оркестр Почетного караула, говорится в пресс-релизе организаторов фестиваля "Спасская башня"
Уже шесть десятилетий легендарный военный коллектив с честью несет славные музыкальные традиции России. В его исполнительском активе государственные гимны 240 стран мира! Что не удивительно, ведь оркестр традиционно сопровождает межправительственные встречи, визиты первых лиц и военных делегаций.
Особые страницы в истории коллектива: чествование первого в мире космонавта Юрия Гагарина и участников Московской Олимпиады-80, открытие памятных мемориалов у Кремлевской стены и на Поклонной горе и другие значимые события.
Каждое его выступление — это триумф. Когда, где и для кого бы ни играл военный Образцовый оркестр, его исключительный профессионализм, богатейший опыт и репертуар рождают почти осязаемое единение с публикой, совместный духовный и эмоциональный подъем. "Прощание славянки", "Танец с саблями", "Синий платочек", "Гляжу в озера синие" и другие знаменитые мелодии неизменно находят теплый отклик в душе соотечественников.
Начало мероприятия в Саду имени Баумана в 17:00