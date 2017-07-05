В Перовском парке пройдет шоу оркестра войсковой части

Музыканты военного оркестра во время выступления в рамках программы Военные оркестры в парках

Музыканты военного оркестра во время выступления в рамках программы Военные оркестры в парках

МОСКВА, 4 июля — РИА Новости. В субботу, 8 июля, в Перовском парке культуры и отдыха с оригинальной музыкальной программой выступит оркестр войсковой части 61899.

Праздничный семейный выходной в уютном зеленом парке Восточного округа столицы и отличное настроение обещают всем 25 оркестрантов войсковой части 61899. Молодой профессиональный коллектив — бравые исполнители, искренне влюбленные в свое дело — подготовили яркую и, несколько неожиданную для военного оркестра, музыкальную программу. Они исполнят популярную отечественную и зарубежную музыку на духовых инструментах.

Зажигательные хиты ABBA и Boney M — дух настоящего диско — заставят каждого подпевать и пританцовывать.

Особым сюрпризом от оркестра войсковой части 61899 станет для зрителей красочное шоу барабанщиков "Blastbeet" от кавер-оркестра "Мужыканты"! Эта команда была сформирована всего полгода назад и исполняет нехарактерную для военного оркестра музыку. Сценический образ "Мужыканта" позволяет молодым, энергичным исполнителям в погонах полнее проявить себя в творчестве, а публике — познакомиться с военными музыкантами с необычного ракурса.

Концерт оркестра войсковой части 61899 в Перовском парке состоится в рамках цикла "Военные оркестры в парках", проходящего в столице в преддверии Международного Фестиваля "Спасская башня". Субботний вечер, проведенный в компании с музыкантами оркестра, гарантирует всем искрометный заряд позитива и ярких эмоций в День семьи, любви и верности!

Начало в 17:00.



Вход свободный!