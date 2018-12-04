Запущенный ракетой Falcon 9 южнокорейский спутник вышел на связь с Землей

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Южнокорейский малый спутник нового поколения вышел на связь с землей через 80 минут после запуска ракетой Falcon 9, сообщило министерство науки и техники Республики Корея.

"Малый спутник нового поколения-1" примерно через 80 минут после запуска успешно связался с норвежской наземной станцией Свальбард, расположенной в Арктике. Через 100 минут после первого был получен второй сигнал", — говорится в пресс-релизе ведомства.

Ожидается, что первые три месяца спутник будет работать в испытательном режиме, после чего заработает в нормальном режиме. Затем в течение двух лет он будет собирать данные о зависимости радиации в космосе и состоянии плазмы от вспышек на солнце.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии с 64 малыми спутниками в расчетные 13.34 (21.34 мск) в понедельник.