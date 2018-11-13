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Космос

Экипажи новой миссии на МКС приступили к экзаменам

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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЧлены основного экипажа МКС-58/59 астронавт НАСА Энн МакКлейн и астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак во время комплексных экзаменационных тренировок в Центре подготовки космонавтов. 13 ноября 2018Члены основного экипажа МКС-58/59 астронавт НАСА Энн МакКлейн и астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак во время комплексных экзаменационных тренировок в Центре подготовки космонавтов. 13 ноября 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Космонавты экипажа корабля "Союз МС-11", запуск которого намечен на 3 декабря, приступили к сдаче экзаменационной сессии, сообщает во вторник Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

Корабль Союз МС-09. Архивное фото
© NASA
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Запуск корабля "Союз МС-11" к Международной космической станции на ракете "Союз-ФГ" намечен на 3 декабря.

"Основной и дублирующий экипажи 58/59-й длительной экспедиции на МКС подошли к самому ответственному этапу подготовки в ЦПК – экзаменационным комплексным тренировкам", — говорится в сообщении.

Дублирующий экипаж начал сегодня с экзамена по управлению кораблем "Союз". Основной экипаж приступил к экзамену на тренажере российского сегмента МКС.

Земля с борта Международной космической станции. Архивное фото
CC BY-SA 3.0 IGO / ESA/A.Gerst / Water world / Wasserplanet
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Ранее сообщалось, что экипажи миссии МКС-58/59 уже прошли на центрифуге экзамен по ручному управлению спуском корабля и тренировку "типовые полетные сутки". В ходе последней они провели полноценный рабочий день на тренажере МКС "со всеми возможными штатными и нештатными ситуациями".

В основной экипаж вошли российский космонавт Олег Кононенко, астронавт Канадского космического агентства (CSA) Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн. В дублирующий экипаж входят россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и астронавт НАСА Эндрю Морган.

Международная космическая станция. Архивное фото
© Фото : Роскосмос
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Олег Кононенко выйдет 11 декабря в открытый космос вместе с другим российским космонавтом Сергеем Прокопьевым (сейчас находится на станции). Основной задачей выхода станет обследование внешней поверхности корабля "Союз МС-09" и поиска улик, которые, возможно, расскажут о причинах появления в нем загадочного отверстия.

Ранее предполагалось, что напарником Прокопьева станет Алексей Овчинин, однако 11 октября из-за аварии ракеты его корабль "Союз МС-10" не вышел на орбиту. Экипаж "Союза" тогда благополучно вернулся на Землю чуть менее, чем через 20 минут после старта.

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