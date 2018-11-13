Экипажи новой миссии на МКС приступили к экзаменам

Члены основного экипажа МКС-58/59 астронавт НАСА Энн МакКлейн и астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак во время комплексных экзаменационных тренировок в Центре подготовки космонавтов. 13 ноября 2018

Члены основного экипажа МКС-58/59 астронавт НАСА Энн МакКлейн и астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак во время комплексных экзаменационных тренировок в Центре подготовки космонавтов. 13 ноября 2018

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Космонавты экипажа корабля "Союз МС-11", запуск которого намечен на 3 декабря, приступили к сдаче экзаменационной сессии, сообщает во вторник Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

Запуск корабля "Союз МС-11" к Международной космической станции на ракете "Союз-ФГ" намечен на 3 декабря.

"Основной и дублирующий экипажи 58/59-й длительной экспедиции на МКС подошли к самому ответственному этапу подготовки в ЦПК – экзаменационным комплексным тренировкам", — говорится в сообщении.

Дублирующий экипаж начал сегодня с экзамена по управлению кораблем "Союз". Основной экипаж приступил к экзамену на тренажере российского сегмента МКС.

Ранее сообщалось, что экипажи миссии МКС-58/59 уже прошли на центрифуге экзамен по ручному управлению спуском корабля и тренировку "типовые полетные сутки". В ходе последней они провели полноценный рабочий день на тренажере МКС "со всеми возможными штатными и нештатными ситуациями".

В основной экипаж вошли российский космонавт Олег Кононенко, астронавт Канадского космического агентства (CSA) Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн. В дублирующий экипаж входят россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и астронавт НАСА Эндрю Морган.

Олег Кононенко выйдет 11 декабря в открытый космос вместе с другим российским космонавтом Сергеем Прокопьевым (сейчас находится на станции). Основной задачей выхода станет обследование внешней поверхности корабля "Союз МС-09" и поиска улик, которые, возможно, расскажут о причинах появления в нем загадочного отверстия.

Ранее предполагалось, что напарником Прокопьева станет Алексей Овчинин, однако 11 октября из-за аварии ракеты его корабль "Союз МС-10" не вышел на орбиту. Экипаж "Союза" тогда благополучно вернулся на Землю чуть менее, чем через 20 минут после старта.