В ОАЭ отметили высокий уровень космической отрасли России

ДУБАЙ, 12 окт — РИА Новости, Юлия Троицкая. Благополучное возвращение на Землю космонавтов после аварии говорит о высоком уровне возможностей космической отрасли России, заявил в пятницу РИА Новости источник в Космическом агентстве ОАЭ.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.

"Благополучное возвращение на Землю космонавтов Овчинина и Хейга является свидетельством высокого уровня возможностей российского космоса", — отметил источник.

Ситуацию с аварией корабля "Союз" расследует специальная комиссия Роскосмоса. До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах".