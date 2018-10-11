Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 после старта. 11 октября 2018

Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 после старта. 11 октября 2018

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

Спасибо за подписку

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин вылетел к месту аварийного приземления экипажа "Союза", сообщается на сайте Роскосмоса.

Во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с новым экипажем МКС в четверг произошла "авария носителя". Как ранее сообщил Рогозин, экипаж "Союза" приземлился, все живы.

"Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин вылетел на место приземления экипажа", — говорится в сообщении.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что руководство Роскосмоса после аварии "Союза" продолжает оставаться на наблюдательном пункте, "к месту падения не выехало".