Борисов проинформировал Медведева о происшествии с "Союзом"

Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 после старта с космодрома Байконур

Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 после старта с космодрома Байконур

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Вице-премьер РФ Юрий Борисов проинформировал председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и членов кабинета министров о происшествии во время запуска ракеты-носителя "Союз МС-10", сообщили журналистам в пресс-службе правительства РФ.

Во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с новым экипажем МКС в четверг произошла "авария носителя". Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы.

"Борисов проинформировал Медведева и членов правительства на заседании кабмина о происшествии во время запуска ракеты-носителя" Союз МС-10", — сказали в пресс-службе.