МВД Казахстана подтвердило, что космонавты с "Союза" здоровы

Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 после старта с космодрома Байконур

Ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 после старта с космодрома Байконур

АЛМА-АТА, 11 окт – РИА Новости. Члены экипажа ракеты "Союз", стартовавшей в четверг с Байконура, живы, в помощи казахстанских специалистов не нуждаются, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета по ЧС МВД республики Нурсултан Нурахметов.

"В Карагандинской области капсула упала ракеты, космонавты живы-здоровы, в нашей помощи не нуждаются. Туда вылетели (силы) российского МЧС", — сказал он.

Ранее сообщалось, что во время старта ракеты-носителя "Союз МС-10" с новыми экипажем МКС произошла авария носителя. Об этом объявил диктор по телетрансляции, которая велась на сайте Роскосмоса. Как сообщил источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли, экипаж "Союза МС-10" приземлился в Казахстане, российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг вышли на связь.