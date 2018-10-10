Рогозин и глава НАСА обсудили освоение Луны и поиск внеземной жизни

Генеральный директор ГК Роскосмос Дмитрий Рогозин и глава NASA Джим Брайденстайн во время встречи на космодроме Байконур перед стартом экипажа МКС-57/58. 10 октября 2018

Генеральный директор ГК Роскосмос Дмитрий Рогозин и глава NASA Джим Брайденстайн во время встречи на космодроме Байконур перед стартом экипажа МКС-57/58. 10 октября 2018

ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости. США и Россия подтвердили приверженность сотрудничеству на МКС, обсудили темы космической обороны, поиска внеземной жизни и постоянного присутствия человека на Луне, сообщил глава НАСА Джим Брайденстайн по итогам переговоров с руководителем Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.

"Только что провел первую встречу с директором Роскосмоса Рогозиным. Мы вновь заявили о приверженности взаимодействия на МКС и обсудили поиск жизни, планетарную оборону и постоянное присутствие на Луне", — написал Брайденстайн, который в среду прибыл на Байконур, откуда в четверг состоится запуск очередного экипажа на МКС. Ранее на этой неделе глава НАСА побывал в Москве.

Лидер американского космического ведомства завершил свое сообщение словом: "Поехали!", написав его в латинской транскрипции.