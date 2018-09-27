RT покажет американским зрителям панорамные видео из космоса

Вид на Землю из космоса. Архивное фото

Вид на Землю из космоса. Архивное фото

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Телеканал RT будет сотрудничать с крупнейшим фондом США по популяризации космических исследований Space Foundation, на его мероприятиях покажут панорамные видео проекта "Космос 360".

"Панорамные видео проекта RT "Космос 360", созданные совместно с Роскосмосом и РКК "Энергия", будут представлены на предстоящих мероприятиях Space Foundation, а также войдут в постоянную экспозицию научно-образовательного центра Discovery Center", — сообщается на сайте телеканала.

RT передаст ролики проекта "Космос 360" Discovery Center. Как отмечается, посетители смогут смотреть панорамные видео в очках виртуальной реальности, а также на сферическом экране.

"Зрители увидят SPACEWALK 360 — первое в истории панорамное видео, снятое телеканалом RT в открытом космосе, "Новогодние праздники на МКС", панорамный короткометражный фильм RT "360° Земли" с участием легендарного лётчика-космонавта Алексея Леонова и другие видео проекта", — говорится в сообщении.

В ноябре 2016 года RT первым в мире показал уникальные панорамные кадры земли с борта МКС. В октябре 2017 телеканал представил в рамках проекта "Космос 360" SPACEWALK 360 — первое в истории панорамное видео из открытого космоса.