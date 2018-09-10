Пустоты на Восточном не помешают следующему пуску, заявили в Роскосмосе

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Заливка пустот под стартовым столом на космодроме Восточный не повлияет на дату следующего пуска, запланированного на декабрь, сообщил РИА Новости в понедельник глава пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко.

"Все согласно графику, никаких переносов, никаких проблем. Это технический вопрос, который решается, и это не влияет на старт", — сказал Устименко.

Пустоты нашли под железобетонным основанием спецпути мобильной башни обслуживания стартового комплекса для ракет "Союз-2". На ликвидацию проблемы выделят 4,5 миллиона рублей.

Позднее в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) сообщили, что бетон некачественно залил прежний подрядчик — расформированный ныне "Спецстрой".

Следующий пуск с космодрома Восточный запланирован на 26 декабря 2018 года. На ракете "Союз-2.1" планируется вывести два спутника дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" №3 и №4.