Борисов оценил состояние космической отрасли в России

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КОРОЛЕВ (Московская область), 31 авг — РИА Новости. Правительство поручило "Роскосмосу" составить актуальную стратегию развития отрасли, которая сейчас находится "не в лучшем состоянии", сообщил журналистам в пятницу вице-премьер Юрий Борисов.

"Даны конкретные поручения, связанные с актуализацией стратегии развития космической отрасли, выработки актуализированной научно-технической программы", — сказал он.

По его словам, президент Владимир Путин уделяет большое внимание развитию космической отрасли, "это гордость нашей страны, но сегодня, надо сказать прямо, она находится не в лучшем состоянии".

Борисов напомнил, что у президента за последние месяцы прошло два совещания по этому вопросу, заменено руководство "Роскосмоса".