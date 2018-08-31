КОРОЛЕВ (Московская область), 31 авг — РИА Новости. Создание новой ракеты-носителя "Союз-5" вернет России статус ведущей космической державы, считает вице-премьер Юрий Борисов.

"Предстоит решить уникальную технически сложную задачу, но ее выполнение восстановит и закрепит за Россией статус ведущей космической державы мира", — заявил Борисов, выступая в пятницу в РКК "Энергия" на открытии профильного совещания.

Над созданием ракеты работают РКК "Энергия", РКЦ "Прогресс" и Центр эксплуатации объектов наемной космической инфраструктуры.

Борисов напомнил, что в 2022 году с космодрома Байконур должны быть проведены в автоматическом режиме летные испытания пилотируемого транспортного корабля нового поколения "Федерация" на ракете-носителе среднего класса "Союз-5", а в 2024 году — в пилотируемом режиме.

"Кроме того, корпорации ("Энергия") предстоит заложить основу перспективных пилотируемых программ по углубленному изучению и освоению дальнего космоса… РКК "Энергия" назначена головным разработчиком космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса", — отметил Борисов.