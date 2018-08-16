Российские космонавты забрали боксы с микроорганизмами с поверхности МКС

КОРОЛЕВ (Московская область), 16 авг — РИА Новости. Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев забрали с поверхности Международной космической станции устройства-экспонаты эксперимента "Тест" с микроорганизмами, которые провели в открытом космосе около года, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами (ЦУП), где ведется трансляция выхода.

Устройства установили космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский в августе 2017 года. Впоследствии пробы вернут на Землю и передадут ученым.

Артемьев с Прокопьевым потратили почти на час больше времени на установку аппаратуры эксперимента ICARUS, поэтому пробы "Теста" забрали не все — два контейнера, когда планировалось четыре.

Эксперимент "Тест" проводится с 2010 года. За это время уже 19 проб были возвращены на Землю. "Тест" показал, что поверхность МКС может быть хранилищем биоматериала внеземного происхождения. Кроме того, в некоторых пробах обнаружили образцы бактерий поверхностного слоя мирового океана. Также было обнаружено, что некоторые организмы возвращаются из космоса более агрессивными и с возросшим иммунитетом.