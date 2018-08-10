Сибирской академии МЧС установят "памятник" в космосе

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Сибирский производитель спутников ГЛОНАСС "ИСС имени Решетнева" установит памятную табличку, посвященную десятилетию Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС, на один из таких навигационных спутников, сообщает в пятницу предприятие.

"На навигационный космический аппарат разработки и производства компании "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" установят информационную пластину в честь 10-летия Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС", — говорится в сообщении.

Отмечается, что табличку, изготовленную в цехе наземного оборудования "ИСС", установят на спутник в сентябре.

На поверхности пластины способом гравировки нанесена информация о создании в Железногорске (Красноярский край) 1 сентября 2008 года Сибирского филиала Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России.

Предприятие напоминает, что такие таблички ставятся на спутники ГЛОНАСС с 2003 года. Всего в космосе уже более 70 таких табличек.

Сроки запуска спутника с памятной табличкой, а также его конкретная модель не уточняются. Однако ранее как руководство "ИСС", так и представители Роскосмоса неоднократно заявляли о том, что орбитальная группировка ГЛОНАСС полностью укомплектована, а запуски новых спутников будут проходить лишь по мере необходимости — в случае, если один из спутников выйдет из строя и его не удастся восстановить, или попросту отработает гарантийный срок.