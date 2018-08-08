Эксперт рассказал о проблеме мотивации в космических проектах

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Проекты, которые сейчас стоят перед российской космонавтикой, не мотивируют разработчиков из-за слишком далеких сроков их реализации, руководителям космической отрасли России следует больше внимания уделять формированию команды и ее мотивации, заявил РИА Новости член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин.

Ранее генконструктор средств выведения Александр Медведев заявил в научном журнале ЦНИИмаш "Космонавтика и ракетостроение", что первый запуск модернизированной ракеты "Ангара-А5М" с космодрома Восточный запланирован на 2025 год. В то же время запуск "обычной" "Ангары-А5" с нового космодрома по прежнему намечен на 2021 год.

"Команда растет на тех новых задачах, которые у нее есть. А те задачи, которые относятся к горизонтам в 7-10 лет, это вообще никого ни к чему не мотивирует. Все должно быть быстро, а для этого нужна команда, которая быстро, step-by-step делает", — сказал Ионин.

Возможными проектами, которые могли бы не принести финансовой прибыли, но позволили бы сформировать такую команду, Ионин назвал создание многоразовой ракеты или орбитального буксира.

"Создайте многоразовую ракету … ведь это просто сумасшедше интересная задача, и на этом вырастите команду. И команда будет вашей ценностью, а не ракета. Команда сделает много ракет … или, например космический ядерный буксир … под эти темы можно было бы создать сумасшедшие команды, а по ходу дела можно создать и "Ангару-А5М", — добавил Ионин.

Эксперт отметил при этом команду, созданную главой компании Tesla Илоном Маском, и сравнил её мотивацию с мотивацией первопроходцев космонавтики пятидесятых годов.