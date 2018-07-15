Американский космический грузовик Cygnus покинул МКС

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Американский грузовой космический корабль Cygnus, прибывший к Международной космической станции (МСК) 24 мая, отстыковался от станции, трансляцию ведет НАСА.

Грузовой корабль был отстыкован от станции в 15.37 мск при помощи механического манипулятора Canadarm2.

Как сообщили в НАСА, Cygnus будет оставаться на орбите около двух недель для проведения различных экспериментов. Он сойдет с орбиты 30 июля и затем сгорит в верхних слоях атмосферы Земли над Тихим океаном.

Принадлежащий частной компании Orbital ATK корабль Cygnus прибыл на МКС 24 мая, доставив несколько тонн материалов для научных экспериментов, провиант и предметы первой необходимости для экипажа.

На прошлой неделе НАСА впервые протестировало возможности Cygnus для корректировки орбиты международной космической станции. Как сообщили в НАСА по итогам теста, в результате краткосрочного включения двигателя корабля орбита МКС была поднята примерно на 90 метров.