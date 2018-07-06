Ракету с кораблем "Прогресс" установят на старт на день раньше, чем обычно

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Ракету "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-09" установят на стартовый стол на день раньше, чем обычно, сообщили в пятницу в Роскосмосе.

Обычно ракету с грузовым кораблем "вертикализируют" за два дня до пуска. Запуск "Прогресса МС-09" намечен на 10 июля.

"На космодроме прошло заседание технического руководства и Государственной комиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов. Было принято решение о готовности ракеты космического назначения к вывозу на стартовую площадку и установке в пусковую систему 7 июля", — говорится в сообщении.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщал РИА Новости, что ракету установят не за два, а за три дня до старта, чтобы провести необходимые проверки.

Корабль должен будет впервые отправиться к Международной космической станции по сверхкороткой трехчасовой схеме. Два предыдущих грузовика — "Прогресс МС-07" и "Прогресс МС-08" — также планировалось отправить по этой схеме 12 октября 2017 года и 11 февраля 2018 года соответственно. Однако оба раза автоматика отменяла пуск, и корабли приходилось запускать в резервную дату, когда баллистические условия уже не позволяли добраться до МКС за 3 часа.

Сообщалось, что ракеты не стартовали в назначенный день из-за сбоя в системе управления.