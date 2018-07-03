РКК "Энергия" в будущем хочет предлагать туристам выходы в космос с МКС

Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото

Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

Спасибо за подписку

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" не исключает, что в будущем космическим туристам предложат и выходы в открытый космос с российского сегмента Международной космической станции, следует из годового отчета предприятия.

"В качестве дополнительной опции рассмотрена возможность осуществления членами экипажа посещения выходов в открытый космос", — говорится в документе.

"Энергия" предлагает дооснастить российский сегмент МКС дополнительным, исключительно "туристическим" модулем — НЭМ-2. Он будет оборудован четырьмя каютами, двумя иллюминаторами, двумя санузлами и планшетами. На нем предлагается сделать сеть Wi-Fi.

Сейчас в планах "Роскосмоса" оборудование российского сегмента еще тремя модулями — Многофункциональным лабораторным (МЛМ) в 2019 году, узловым модулем "Причал" в 2020 году и Научно-энергетическим (НЭМ). На его базе и предлагается создать НЭМ-2.