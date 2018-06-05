Китай вывел на орбиту метеорологический спутник Fengyun-2H

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Китай во вторник вывел на орбиту метеорологический спутник Fengyun-2H, чтобы увеличить точность прогнозирования погоды и предоставить лучшие метеорологические услуги странам, участвующим в инициативе "Один пояс — один путь", передает агентство Синьхуа.

Под данным агентства, спутник был запущен с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-востоке страны в 21.07 по пекинскому времени (16.07 мск).

По словам заместителя директора департамента системной инженерии Китайского национального космического управления (CNSA) Чжао Цзяня, Fengyun-2H является последним спутником на геостационарной орбите в серии Fengyun-2. Серия Fengyun-4 станет доминирующей в новом поколении спутников геостационарной орбиты.

Как сообщает CNSA, положение спутника Fengyun-2H будет скорректировано, для того чтобы группа аппаратов Fengyun могла "покрывать" территории Китая, стран инициативы "Один пояс — один путь", Индийский океан и многие африканские страны.

Чжао Цзянь отметил, что корректировка позволит спутникам серии Fengyun получать метеорологические данные в широких пределах, улучшить точность прогнозирования погоды, справляться с изменениями климата и уменьшить последствия стихийных бедствий.

Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.