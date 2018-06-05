Из Вилюйского района в Якутии вывезли фрагменты ракеты-носителя "Союз-2"

ХАБАРОВСК, 5 июн — РИА Новости. Поисковые группы завершили вывоз фрагментов отделяемых частей ракеты-носителя "Союз-2", обнаруженных в Вилюйском районе в Якутии, сообщается на сайте министерства охраны природы Якутии во вторник.

После запуска ракеты с космодрома "Восточный" в Амурской области в феврале 2018 года поиск фрагментов отделяемых частей ракеты-носителя проходил в двух районах республики — Вилюйском и Алданском. С 15 мая поиски возобновились и продолжались до конца месяца.

"Первого июня из района падения №985 в Вилюйском улусе рабочей группой вывезены три последних фрагмента ракеты-носителя "Союз-2", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за период поисковых работ вывезено 20 фрагментов. В Вилюйском улусе работы полностью завершены.

Ранее сообщалось, что 1 февраля ракета "Союз-2.1а" с двумя российскими спутниками дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" и девятью иностранными малыми аппаратами стартовала в ходе третьего пуска с космодрома Восточный. Все 11 спутников выведены на расчетные орбиты. В феврале в Якутии в Вилюйском районе был найден и вывезен с места падения крупный фрагмент ракеты-носителя. Всего были зафиксированы семь участков падения фрагментов в Алданском и Вилюйском районах.