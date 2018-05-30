Путин отметил вклад Алексея Леонова в развитие космонавтики

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения советского космонавта Алексея Леонова, который первым вышел в открытый космос, отметив его вклад в развитие отечественной космонавтики, сообщается на сайте Кремля.

Алексей Архипович Леонов родился в 1934 году; будучи космонавтом, Леонов стал первым человеком, вышедшим в открытый космос. Он дважды удостоен звания Герой Советского Союза.

"Примите искренние поздравления с днем рождения. И в нашей стране, и далеко за ее пределами Вас знают и уважают как достойного представителя легендарного отряда советских космонавтов, блестящего профессионала, стойкого и мужественного человека, который первым шагнул в открытый космос", — говорится в телеграмме.

Российский президент отметил вклад, который внес Алексей Леонов в развитие отечественной космонавтики, популяризацию ее выдающихся достижений.

"И как по-настоящему талантливая, неординарная личность, ярко проявили себя на общественном поприще и в творчестве. Желаю Вам здоровья, благополучия и всего самого доброго", — добавляется в телеграмме.