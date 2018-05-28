Спутники "СириусСат" передали в РКК "Энергия", запуск назначен на 10 июля

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. "Спутникс" официально передала РКК "Энергия" спутники "СириусСат-1", "СириусСат-2", а также третий космический аппарат — полнофункциональный дублер, сообщил РИА Новости официальный представитель компании "Спутникс".
"Специалисты компании вместе со школьниками – воспитанниками Образовательного центра "Сириус" передали сотрудникам Ракетно-космической корпорации "Энергия" сами аппараты, специальные чехлы и контейнеры для отправки на Международную космическую станцию, а также необходимую документацию", — отметил он.
Наноспутники были созданы в июле 2017 года командой ребят, которые занимались на профильном космическом образовательном направлении в рамках ежегодной проектной смены в Образовательном центре "Сириус", которое реализуется при поддержке госкорпорации "Роскосмос".
Научно-образовательные спутники "СириусСат-1" и "СириусСат-2" были собраны школьниками совместно со специалистами компании "Спутникс" на базе разработанной компанией наноспутниковой платформы "OrbiCraft-Pro". Платформа имеет стандартизованный международный типоразмер Сubsat 1U. Космические аппараты "СириусСат" были доработаны с учетом специфики запуска: оснащены ручкой для запуска космонавтом, гибкими антеннами, системой ручной активации КА, а также оснащены специально разработанными защитными быстросъемными чехлами и мягкими транспортировочными контейнерами. Вес каждого аппарата — около 1,3 кг. Полезная нагрузка аппаратов представляет собой детектор космических частиц для изучения "космической погоды", датчик был разработан НИИ ядерной физики МГУ и собран при участии группы школьников из образовательного центра "Сириус".
Спутник "СириусСат" летом прошлого года был продемонстрирован президенту РФ Владимиру Путину в Сочи во время посещения им образовательного центра "Сириус". Тогда сконструировавшие космический аппарат дети задали вопрос о возможности последующего запуска собранного ими спутника. Госкорпорация "Роскосмос" помогла в организации отправки на орбиту в рамках программы корпорации по бесплатному запуску российских школьных и студенческих спутников. Впоследствии было решено, что в космос будут запущены сразу два одинаковых аппарата — "СириусСат-1", "СириусСат-2".