В РКК "Энергия" назвали дату запуска беспилотного корабля "Союз МС"

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Россия в августе 2019 года запустит на орбиту пилотируемый корабль "Союз" без экипажа, который протестирует новые системы и доставит груз на Международную космическую станцию, говорится в сообщении, размещенном на сайте Ракетно-космической корпорации "Энергия".

"Старт транспортного корабля "Союз МС" на ракете-носителе "Союз-2.1а" запланирован на август 2019 года", — отмечается в сообщении.

Полет корабля пройдет в беспилотном режиме, что позволит в несколько раз увеличить полезную нагрузку за счет отсутствия части приборов и агрегатов, необходимых для обеспечения работы экипажа. В настоящее время беспилотный вариант корабля "Союз МС" находится на стадии сборки отсеков.

"От обычного серийного корабля этот вариант "Союза МС" отличает модернизированная система управления движением и навигации c соответствующей доработкой отдельных бортовых систем. Наша задача — испытать эту систему, а также проверить интеграцию корабля с ракетой-носителем "Союз-2.1а", — приводятся на сайте РКК "Энергия" слова генерального конструктора РКК "Энергия" Евгения Микрина.

Результаты полета беспилотного "Союза" могут быть использованы при производстве нового космического транспортного грузовозвращаемого корабля "Союз ГВК", который РКК "Энергия" разрабатывает на базе корабля "Союз", отмечается в сообщении.

Такой корабль должен быть готов к 2022 году.