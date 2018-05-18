В РКК "Энергия" назвали дату запуска беспилотного корабля "Союз МС"

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Россия в августе 2019 года запустит на орбиту пилотируемый корабль "Союз" без экипажа, который протестирует новые системы и доставит груз на Международную космическую станцию, говорится в сообщении, размещенном на сайте Ракетно-космической корпорации "Энергия".
Полет корабля пройдет в беспилотном режиме, что позволит в несколько раз увеличить полезную нагрузку за счет отсутствия части приборов и агрегатов, необходимых для обеспечения работы экипажа. В настоящее время беспилотный вариант корабля "Союз МС" находится на стадии сборки отсеков.
"От обычного серийного корабля этот вариант "Союза МС" отличает модернизированная система управления движением и навигации c соответствующей доработкой отдельных бортовых систем. Наша задача — испытать эту систему, а также проверить интеграцию корабля с ракетой-носителем "Союз-2.1а", — приводятся на сайте РКК "Энергия" слова генерального конструктора РКК "Энергия" Евгения Микрина.
Такой корабль должен быть готов к 2022 году.