Межведомственная комиссия утвердила экипажи к полету на МКС в июне

Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото

Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

Спасибо за подписку

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 14 мая — РИА Новости. Межведомственная комиссия рекомендовала основной и дублирующий экипажи миссии МКС-56/57 к полету к Международной космической станции, старт намечен на 6 июня, сообщил журналистам в понедельник представитель Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

"Есть положительное решение госкомиссии", — сказал он.

К МКС на корабле "Союз МС-09" отправятся россиянин Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Александр Герст и американка Серина Ауньён-Чэнселлор. Ожидается, что экипаж проведет на станции 187 дней.

В составе дублирующего экипажа космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и астронавт NASA Энн МакКлейн.

Сергей Прокопьев вместе с уже находящимся на МКС Олегом Артемьевым должен будет 8 августа выйти в открытый космос. Во ходе работ за бортом станции космонавты установят оборудование российско-немецкого эксперимента ICARUS по мониторингу миграций диких животных и птиц.