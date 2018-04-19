В ЕКА подтвердили, что сотрудничество с США не изменится при Трампе

КОЛОРАДО-СПРИНГС (США), 19 апр — РИА Новости. Сотрудничество между Европейским космическим агентством (ЕКА) и США остается неизменным и тесным при администрации президента Дональда Трампа, сообщил РИА Новости генеральный директор ЕКА Ян Вернер.

"У нас тесное и плодотворное сотрудничество с США, и я не считаю, что это сотрудничество будет затронуто прямо сейчас… К настоящему моменту мы не видим никаких изменений", — сказал он.

Собеседник агентства отметил, что он провел встречи с представителями НАСА и Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в ходе ежегодного Космического симпозиума в городе Колорадо-Спрингс, и сотрудничество остается таким же, каким было в прошлом.

С 16 по 19 апреля в Колорадо-Спрингс проходит 34-й ежегодный Космический симпозиум.