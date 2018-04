ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости. Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила успевшую посадку на баржу в Атлантическом океане после Запуска зонда TESS для поиска экзопланет, трансляцию запуска и посадки первой ступени ведет комапния SpaceX.

Ракета-носитель со спутником НАСА TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) стартовала с мыса Канаверал в 01:51 в четверг.

Аппарат предназначен для поиска подобных Земле планет за пределами Солнечной системы.

Через три минуты после успешного старта произошло отделение первой ступени ракеты-носителя, еще через шесть минут она совершила вертикальную посадку на баржу "Of Course, I Still Love You" в атлантическом океане.

Компания SpaceX осуществляет сохранение первой ступени для их повторного использования, надеясь таким образом сделать космические полеты более доступными.

Несколько дней назад владелец SpaceX предприниматель Илон Маск заявил, что планирует вернуть и вторую ступень ракеты-носителя. При этом сделает это на "воздушных шарах".