Разгонный блок с военным спутником штатно отделился от ракеты-носителя

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Разгонный блок "Бриз-М" с российским космическим аппаратом военного назначения штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Протон-М", стартовавшей с космодрома "Байконур" в Казахстане. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны России.

"В 1:22 мск головная часть "Протона-М" в составе разгонного блока "Бриз-М" с космическим аппаратом, запущенным в интересах Минобороны России, штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя", — сказали в ведомстве.

Выведение космического аппарата на расчетную орбиту с помощью разгонного блока "Бриз-М" займет несколько часов, добавили в Минобороны.

Старт ракеты-носителя "Протон-М" успешно прошел в 1:12 мск.