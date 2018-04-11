РАН примет участие в создании интерактивной карты космического мониторинга

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российская академия наук примет участие в создании интерактивной карты космического мониторинга РФ с высоким разрешением, сообщил журналистам в среду президент РАН Александр Сергеев.

"На встрече с президентом (России Владимиром Путиным 10 апреля) обсуждались стратегические проекты. Второй проект — создание интерактивной карты космического мониторинга. Проект технически абсолютно по зубам нам", — сказал Сергеев.

Он отметил, что для этого орбитальная группировка должна быть обновлена, и в ее составе могут быть малые космические аппараты, на Земле — новые радиолокационные системы.

"Обновление карты может быть один раз в день. Задача — создать карту с минутным обновлением. Технические средства для ее создания у нас есть", — добавил президент РАН.

В научно-исследовательском центре "Курчатовский институт" 10 апреля состоялось совместное заседание президиума РАН и научно-технического совета НИЦ КИ, приуроченное к 75-летию Курчатовского института, на котором присутствовал президент России Владимир Путин. В ходе заседания было подписано соглашение о сотрудничестве РАН и НИЦ "Курчатовский институт".