ФОМ: 45% россиян считают рекламной акцией отправку в космос спорткара Tesla

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Отправка в космос электромобиля "Тесла" — это в первую очередь рекламная акция Илона Маска, такого мнения придерживается 45% россиян, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Глава американской компании SpaceX Илон Маск в марте опубликовал в Twitter видео запуска ракеты-носителя Falcon Heavy с автомобилем Tesla Roadster на борту.

Респондентам был задан вопрос: "Одни люди считают, что отправка электромобиля в космос – это в первую очередь рекламная акция Илона Маска. Другие полагают, что это прежде всего жест, выражающий мечты человечества о космосе. Какая точка зрения ближе лично вам?"

Рекламной акцией данное событие считают 45% опрошенных, жестом, выражающим мечты человечества о космосе, — 26%. Затруднились ответить 29% респондентов. При этом о самом запуске ракеты-носителя с электромобилем на борту впервые услышали 60% участников опроса, "что-то слышали" 24%, знали — 14%, затруднились ответить 2%.

При этом 62% россиян не хотели бы полететь в космос в качестве космического туриста (такая гипотетическая возможность привлекает лишь 34% опрошенных). Такое же количество россиян (62%) заявили, что смотрят или слушают новости, связанные с освоением космоса, без особого внимания (внимательно за новостями такого рода следят 34% респондентов).

В опросе, который проходил с 6 по 8 апреля, приняли участие 1500 респондентов из 104 населённых пунктов 53 субъектов РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента.

Успешный запуск новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy состоялся в начале февраля с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США). Боковые блоки ракеты вернулись на Землю в скором времени после старта, а центральный разбился при посадке. При этом нагрузка первого запуска — спортивный автомобиль Tesla Roadster с манекеном в скафандре за рулем — вышла на гиперболическую орбиту Земли, после чего, согласно задумке компании SpaceX, отправится в путешествие в далекий космос по гелиоцентрической орбите: сначала пролетит орбиту Марса, а затем дальше к поясу астероидов.