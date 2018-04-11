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РИА Наука
Космос

ФОМ: 45% россиян считают рекламной акцией отправку в космос спорткара Tesla

Сюжет:
"Общественные мнения" (350)
18:3311.04.2018
(обновлено: 18:40 11.04.2018)
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Отправка в космос электромобиля "Тесла" — это в первую очередь рекламная акция Илона Маска, такого мнения придерживается 45% россиян, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Восход солнца в космосе
© Fotolia / sdecoret
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Глава американской компании SpaceX Илон Маск в марте опубликовал в Twitter видео запуска ракеты-носителя Falcon Heavy с автомобилем Tesla Roadster на борту.

Респондентам был задан вопрос: "Одни люди считают, что отправка электромобиля в космос – это в первую очередь рекламная акция Илона Маска. Другие полагают, что это прежде всего жест, выражающий мечты человечества о космосе. Какая точка зрения ближе лично вам?"

Рекламной акцией данное событие считают 45% опрошенных, жестом, выражающим мечты человечества о космосе, — 26%. Затруднились ответить 29% респондентов. При этом о самом запуске ракеты-носителя с электромобилем на борту впервые услышали 60% участников опроса, "что-то слышали" 24%, знали — 14%, затруднились ответить 2%.

Элон Маск, основатель Tesla. Архивное фото
© AP Photo / John Raoux
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При этом 62% россиян не хотели бы полететь в космос в качестве космического туриста (такая гипотетическая возможность привлекает лишь 34% опрошенных). Такое же количество россиян (62%) заявили, что смотрят или слушают новости, связанные с освоением космоса, без особого внимания (внимательно за новостями такого рода следят 34% респондентов).

В опросе, который проходил с 6 по 8 апреля, приняли участие 1500 респондентов из 104 населённых пунктов 53 субъектов РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента.

Успешный запуск новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy состоялся в начале февраля с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США). Боковые блоки ракеты вернулись на Землю в скором времени после старта, а центральный разбился при посадке. При этом нагрузка первого запуска — спортивный автомобиль Tesla Roadster с манекеном в скафандре за рулем — вышла на гиперболическую орбиту Земли, после чего, согласно задумке компании SpaceX, отправится в путешествие в далекий космос по гелиоцентрической орбите: сначала пролетит орбиту Марса, а затем дальше к поясу астероидов.

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Космос
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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remsgroup.ru Екатеринбург
В космос хочу, теслу не хочу.
19:14
11.04.2018
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Victor L
Затруднились ответить те, у кого не было цензурных слов об этом бессмысленном цирке.
18:51
11.04.2018
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fnialf
Victor L, а что, запуск железной чушки для теста ракеты вместо машины был бы осмысленней? А полет даже без чушки и вообще без выхода на орбиту как в первом пуске российской Ангары наверно вообще идеал?
Наоборот, ракету - проверил, людей - воодушевил, другую компанию попиарил, много целей одним пуском короче.
19:12
11.04.2018
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polesskirobinzon
Всего 45%??? А по мнению остальных 55% что это ещё могло быть? Научный эксперимент? Или астронавты на этой тачке на Марс сгоняют?
18:36
11.04.2018
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