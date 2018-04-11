Роскосмос прислушался к бизнесу при проектировании ракеты, отметил эксперт

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" получила "противовес" монополизму в лице владельцев проекта "Морской старт", прислушавшись к их требованиям снизить стоимость новой российской ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", считает член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин.

Ранее гендиректор компании "S7 космические транспортные системы" Сергей Сопов раскритиковал разрабатываемую РКК "Энергия" ракету за устаревшие характеристики и высокую стоимость. После этого, как рассказал РИА Новости врио гендиректора Ракетно-космического центра "Прогресс" Равиль Ахметов, "Роскосмос" поручил снизить стоимость "Союза-5". А гендиректор РКК "Энергия" Владимир Солнцев объявил, что для S7 будет создана более дешевая версия этой ракеты.

"Решение "Роскосмоса" о проработке вариантов снижения себестоимости производства перспективной ракеты-носителя "Союз-5", которая сегодня рассматривается как перспективный носитель для "Морского старта", конечно, надо рассматривать так, что "Роскосмос" услышал и принял и во внимание позицию S7. Но это также и означает, что у госкорпорации "Роскосмос" впервые появился достойный и квалифицированный частный противовес. Хотя путь тут еще предстоит долгий и непростой", — рассказал Ионин РИА Новости.

По его словам, при создании госкорпорации "Роскосмос" изначально был очевиден основной минус в виде появления монополиста в сфере космического производства, объединившего в одном лице исполнителя и заказчика космической техники.

"Как любой монополизм, это несет в себе риски принятия неэффективных решений и снижения мотивации к технологическому развитию. В этой ситуации появление противовеса "Роскосмосу" является приоритетной задачей, если мы хотим, чтобы наша космонавтика была конкурентоспособной и развивалась", — сказал эксперт.

По его словам, таким противовесом мог бы стать крупный российский бизнес, который проявил бы интерес к космической сфере. "И сегодня мы становимся свидетелем появление такого реального и квалифицированного частного противовеса "Роскосмосу"", — заявил Ионин.

12 декабря на конференции "Космос как бизнес" Владислав Филев, основатель и акционер компании S7, которая приобрела высокотехнологичный космодром "Морской старт", обозначил требования к перспективной коммерчески успешной ракете-носителю. Эти требования исходили из анализа перспектив развития рынка запусков, где сейчас господствует американская компания SpaceX.

В числе основных требований была и оценка себестоимости такого носителя – 20 миллионов долларов. Именно такой уровень, по его словам, позволял в перспективе создать конкуренцию Илону Маску.

Филев заявил, что в случае выполнения этих требований S7 готова заключить твердый контракт на покупку 50 ракет-носителей и опцион еще на 35. Общая сумма контракта составляла бы 1,5 миллиарда долларов.