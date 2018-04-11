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РИА Наука
Космос

Роскосмос прислушался к бизнесу при проектировании ракеты, отметил эксперт

17:1911.04.2018
(обновлено: 17:20 11.04.2018)
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© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкЛоготип госкорпорации Роскосмос. Архивное фотоЛоготип госкорпорации Роскосмос. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" получила "противовес" монополизму в лице владельцев проекта "Морской старт", прислушавшись к их требованиям снизить стоимость новой российской ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", считает член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин.

Вывоз ракеты-носителя. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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"Роскосмос" предписал снизить цену новой ракеты "Союз-5"
Ранее гендиректор компании "S7 космические транспортные системы" Сергей Сопов раскритиковал разрабатываемую РКК "Энергия" ракету за устаревшие характеристики и высокую стоимость. После этого, как рассказал РИА Новости врио гендиректора Ракетно-космического центра "Прогресс" Равиль Ахметов, "Роскосмос" поручил снизить стоимость "Союза-5". А гендиректор РКК "Энергия" Владимир Солнцев объявил, что для S7 будет создана более дешевая версия этой ракеты.

"Решение "Роскосмоса" о проработке вариантов снижения себестоимости производства перспективной ракеты-носителя "Союз-5", которая сегодня рассматривается как перспективный носитель для "Морского старта", конечно, надо рассматривать так, что "Роскосмос" услышал и принял и во внимание позицию S7. Но это также и означает, что у госкорпорации "Роскосмос" впервые появился достойный и квалифицированный частный противовес. Хотя путь тут еще предстоит долгий и непростой", — рассказал Ионин РИА Новости.

Сборка ракеты-носителя Союз-2. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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"Роскосмос" заказал к концу 2019 года поставку трех ракет "Союз-2"
По его словам, при создании госкорпорации "Роскосмос" изначально был очевиден основной минус в виде появления монополиста в сфере космического производства, объединившего в одном лице исполнителя и заказчика космической техники.

"Как любой монополизм, это несет в себе риски принятия неэффективных решений и снижения мотивации к технологическому развитию. В этой ситуации появление противовеса "Роскосмосу" является приоритетной задачей, если мы хотим, чтобы наша космонавтика была конкурентоспособной и развивалась", — сказал эксперт.

По его словам, таким противовесом мог бы стать крупный российский бизнес, который проявил бы интерес к космической сфере. "И сегодня мы становимся свидетелем появление такого реального и квалифицированного частного противовеса "Роскосмосу"", — заявил Ионин.

Пуск ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-08. 13 февраля 2018
© Фото : КЦ "Южный"
Антитеррористическую защищенность космических объектов Роскосмоса усилят
12 декабря на конференции "Космос как бизнес" Владислав Филев, основатель и акционер компании S7, которая приобрела высокотехнологичный космодром "Морской старт", обозначил требования к перспективной коммерчески успешной ракете-носителю. Эти требования исходили из анализа перспектив развития рынка запусков, где сейчас господствует американская компания SpaceX.

В числе основных требований была и оценка себестоимости такого носителя – 20 миллионов долларов. Именно такой уровень, по его словам, позволял в перспективе создать конкуренцию Илону Маску.

Филев заявил, что в случае выполнения этих требований S7 готова заключить твердый контракт на покупку 50 ракет-носителей и опцион еще на 35. Общая сумма контракта составляла бы 1,5 миллиарда долларов.

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Космос
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Jager
Не раскрыта тема за счет чего получается такой дешевый носитель. За счет новых технологий или покупки запчастей на Али Экспресс и услуг таджикских гастарбайтеров?
17:50
11.04.2018
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