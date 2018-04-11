Роскосмос прислушался к бизнесу при проектировании ракеты, отметил эксперт

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" получила "противовес" монополизму в лице владельцев проекта "Морской старт", прислушавшись к их требованиям снизить стоимость новой российской ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", считает член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин.
"Решение "Роскосмоса" о проработке вариантов снижения себестоимости производства перспективной ракеты-носителя "Союз-5", которая сегодня рассматривается как перспективный носитель для "Морского старта", конечно, надо рассматривать так, что "Роскосмос" услышал и принял и во внимание позицию S7. Но это также и означает, что у госкорпорации "Роскосмос" впервые появился достойный и квалифицированный частный противовес. Хотя путь тут еще предстоит долгий и непростой", — рассказал Ионин РИА Новости.
"Как любой монополизм, это несет в себе риски принятия неэффективных решений и снижения мотивации к технологическому развитию. В этой ситуации появление противовеса "Роскосмосу" является приоритетной задачей, если мы хотим, чтобы наша космонавтика была конкурентоспособной и развивалась", — сказал эксперт.
По его словам, таким противовесом мог бы стать крупный российский бизнес, который проявил бы интерес к космической сфере. "И сегодня мы становимся свидетелем появление такого реального и квалифицированного частного противовеса "Роскосмосу"", — заявил Ионин.
В числе основных требований была и оценка себестоимости такого носителя – 20 миллионов долларов. Именно такой уровень, по его словам, позволял в перспективе создать конкуренцию Илону Маску.
Филев заявил, что в случае выполнения этих требований S7 готова заключить твердый контракт на покупку 50 ракет-носителей и опцион еще на 35. Общая сумма контракта составляла бы 1,5 миллиарда долларов.