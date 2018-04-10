Центр подготовки космонавтов запросит дополнительные субсидии на зарплаты

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Центр подготовки космонавтов (ЦПК) намерен обратиться в Роскосмос с просьбой об увеличении государственного субсидирования, рассказал в интервью РИА Новости начальник ЦПК, Герой России Павел Власов.

ЦПК – единственный в России научный институт, занимающийся подготовкой космонавтов, обеспечением пилотируемых полетов и реабилитации экипажей после возвращения на Землю. В настоящее время в российском отряде космонавтов состоит 26 человек.

"Поднимать зарплату в ФГБУ не самое легкое дело. Мы в основном живем на государственные субсидии. Наша текущая задача — достучаться до Роскосмоса, а потом до Минфина, чтобы было принято решение об увеличении субсидирования нашей деятельности", — рассказал он.

Средства планируется направить, в том числе, на повышение зарплат. "Сейчас мы организовали работы над новой редакцией коллективного договора, в котором будет пересматриваться система оплаты труда, система стимулирующих выплат. Мы хотим сделать ее как можно более справедливой и прозрачной. Я думаю, что месяца через два-три мы с коллективом подпишем новое дополнение к действующему договору", — рассказал Власов.

Власов возглавил ЦПК в ноябре 2017 года.

Полный текст интервью читайте на ria.ru в 10.00 мск.