Космический грузовик Dragon пристыковался к МКС

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Грузовой космический корабль Dragon пристыковался к Международной космической станции в среду в 16.00 мск, сообщает НАСА.
Dragon прибыл на Международную космическую станцию, и экипаж успешно осуществил захват корабля в 13.40 мск.
The @SpaceX #Dragon cargo vehicle was successfully installed on the @Space_Station at 9:00am ET, delivering ~5,800 pounds of science and cargo to the orbiting laboratory. Details: https://t.co/Y1NiDYzxls pic.twitter.com/kt6GwtlBIo— NASA (@NASA) 4 апреля 2018 г.
"Транспортный корабль Dragon (компании) SpaceX успешно пристыковался к МКС в 9.00 ET (16.00 мск), доставив около 5,8 тысячи фунтов (2,6 тонны) научной техники и грузов в орбитальную лабораторию", — сообщает НАСА в Twitter.
Ранее сообщалось, что ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon с грузом для Международной космической станции стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в расчетные 23.30 мск в понедельник. Отправляемая к МКС капсула Dragon уже бывала на орбитальной станции в апреле 2016 года.
Сейчас на борту МКС находятся россияне Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, американцы Скотт Тингл, Эндрю Фойстел, Ричард Арнольд, а также японский астронавт Норишиге Канаи.