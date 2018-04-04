Космический грузовик Dragon пристыковался к МКС

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Грузовой космический корабль Dragon пристыковался к Международной космической станции в среду в 16.00 мск, сообщает НАСА.

Dragon прибыл на Международную космическую станцию, и экипаж успешно осуществил захват корабля в 13.40 мск.

​"Транспортный корабль Dragon (компании) SpaceX успешно пристыковался к МКС в 9.00 ET (16.00 мск), доставив около 5,8 тысячи фунтов (2,6 тонны) научной техники и грузов в орбитальную лабораторию", — сообщает НАСА в Twitter.

Грузовой корабль также привез на орбиту провиант и предметы первой необходимости. Dragon проведет на МКС около месяца и вернется на землю в мае с результатами проведенных экспериментов.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon с грузом для Международной космической станции стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в расчетные 23.30 мск в понедельник. Отправляемая к МКС капсула Dragon уже бывала на орбитальной станции в апреле 2016 года.

Сейчас на борту МКС находятся россияне Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, американцы Скотт Тингл, Эндрю Фойстел, Ричард Арнольд, а также японский астронавт Норишиге Канаи.