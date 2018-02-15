Роскосмос назвал условия, при которых "Прогресс" достигнет МКС за 3,5 часа

КОРОЛЕВ (Московская область), 15 фев — РИА Новости. Двухвитковая схема запуска к МКС грузового корабля "Прогресс" будет обязательно опробована при благоприятных баллистических условиях, сообщил, отвечая на вопросы РИА Новости, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев.

Изначально запуск "Прогресса МС-08" планировался на 11 февраля, чтобы впервые в истории попробовать отработать новую сверхкороткую двухвитковую схему сближения и стыковки со станцией за 3,5 часа. Однако на старте произошло автоматическое прекращение пуска ракеты-носителя "Союзе-2.1а", а старт перенесен на резервную дату — 13 февраля. Пусковое окно с баллистическими условиями, позволяющими пристыковать корабль к МКС через три с половиной часа было упущено, поэтому "Прогресс МС-08" отправился к станции по традиционной двухсуточной схеме.

"Будет опробована, хотя и не обязательно на следующем "Прогрессе". Просто должны снова подходить баллистические условия, и как только диапазон будет подходящим, обязательно планируем отработать вновь двухвитковую схему", — сказал он.

Отвечая на вопрос, что же явилось причиной переноса запуска "Прогресса МС-08" на резервную дату, Крикалев сказал: "Причина понятна. Если не вдаваться в детали, то сбой дал компьютер ракеты-носителя. Он был замен на резервный, поведены все необходимые тесты, ракета с "Прогрессом" полетела, а сегодня, как вы могли убедиться, космический грузовик штатно пристыковался в автоматическом режиме к МКС".

Ранее о причине переноса запуска космического грузовика из-за сбоя в блоке борткомпьютера и его своевременной замене сообщил РИА Новости источник в космической отрасли.

По его словам, автоматическое прекращение пуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-08" 11 февраля могло произойти из-за неисправности устройства считывания кода бортового компьютера, похожая ситуация произошла в октябре 2017 года при отмене старта аналогичного "Союза-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-07".