Роскосмос назвал условия, при которых "Прогресс" достигнет МКС за 3,5 часа

КОРОЛЕВ (Московская область), 15 фев — РИА Новости. Двухвитковая схема запуска к МКС грузового корабля "Прогресс" будет обязательно опробована при благоприятных баллистических условиях, сообщил, отвечая на вопросы РИА Новости, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев.
"Будет опробована, хотя и не обязательно на следующем "Прогрессе". Просто должны снова подходить баллистические условия, и как только диапазон будет подходящим, обязательно планируем отработать вновь двухвитковую схему", — сказал он.
Ранее о причине переноса запуска космического грузовика из-за сбоя в блоке борткомпьютера и его своевременной замене сообщил РИА Новости источник в космической отрасли.
По его словам, автоматическое прекращение пуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-08" 11 февраля могло произойти из-за неисправности устройства считывания кода бортового компьютера, похожая ситуация произошла в октябре 2017 года при отмене старта аналогичного "Союза-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-07".