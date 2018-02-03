"Миниатюрная" японская ракета-носитель успешно вывела на орбиту спутник

ТОКИО, 3 фев — РИА Новости. Самая маленькая в мире твердотопливная ракета-носитель SS-520-5, запуск которой состоялся в субботу с японского космодрома Утиноура, успешно вывела на орбиту малый искусственный спутник TRICOM-1, говорится в сообщении японского космического агентства JAXA.

Старт ракеты-носителя с космодрома Утиноура в префектуре Кагосима на юго-западе Японии состоялся в 14.03 по местному времени (08.03 мск). Спустя семь с половиной минут ракета вывела на запланированную орбиту трехкилограммовый экспериментальный спутник геологоразведки и связи. Он был разработан в Токийском университете, в частности, для фотографирования поверхности Земли.

Разработанная в Японии трехступенчатая ракета SS-520-5, как и ее предшественница SS-520-4, является модификацией твердотопливной двухступенчатой ракеты SS-520 и достигает в длину немногим более 9,5 метра. Ее диаметр не превышает 52 сантиметров. Вес ракеты-носителя составляет 2,6 тонны.

Запуск ракеты SS-520-4 состоялся 15 января 2017 года, но завершился неудачей. Через 20 секунд после старта прекратилась передача телеметрии ракеты, после чего специалистами было принято решение не подавать сигнал на вторую ступень ракеты о включении двигателя. После отключения двигателя первой ступени ракета-носитель упала в океан.