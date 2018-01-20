Во Флориде ракета Atlas V стартовала со спутником для ВВС США

ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Ракета Atlas V стартовала со спутником для ВВС США в пятницу вечером.

Запуск состоялся с космодрома в штате Флорида. Трансляция велась на сайте spaceflightnow.com.

Компания United Launch Alliance осуществляет запуск миссии SBIRS (Инфракрасной системы наземного базирования, ИСНБ) в четвертый раз.

Спутник Geo-4, который был запущен с помощью Atlas V, войдет в состав ИСНБ вместе с десятью другими спутниками, которые уже находятся на орбите. Срок его службы составляет 12 лет.