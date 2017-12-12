Ученые проверят, является ли астероид "Оумуамуа" кораблем пришельцев

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Проект российского предпринимателя Юрия Мильнера Breakthrough Listen по поиску разумной внеземной жизни во Вселенной в среду начнет исследовать астероид "Оумуамуа" ("Oumuamua), сообщается на сайте программы Breakthrough Initiative.

Ученые намерены выяснить, не является ли астероид кораблем пришельцев.

Астероид длиной 400 метров имеет вытянутую форму, напоминающую сигару. По данным портала Universe Today, существует мнение, что подобная форма может быть у межзвездного космического корабля, так как позволяет минимизировать ущерб от межзвездной пыли и газа, а также позволяет кораблю вращаться, чтобы создавать искусственную гравитацию.

Проект Breakthrough Listen намерен проверить, не является ли астероид "Оумуамуа" космическим кораблем. С помощью радиотелескопа Грин-Бэнк, расположенного в американской Виргинии, ученые проверят астероид на предмет передачи радиосигналов. Сообщается, что первая сессия работы телескопа продлится десять часов и будет разделена на четыре части.

Астероид "Оумуамуа" был открыт в октябре 2017 года, когда находился на расстоянии, в 85 раз превышающем расстояние от Земли до Луны. Сейчас он находится на удалении двух астрономических единиц – расстоянии, в два раза превышающем расстояние от Земли до Солнца.

"Окажется этот объект созданным искусственно или нет, это отличная цель для Breakthrough Listen. Даже если не будет никаких сигналов или доказательств присутствия инопланетных технологий, наблюдения позволят покрыть те доли в спектре радиочастот, в которых объект еще не исследовался, а также позволит предоставить важную информацию о присутствии воды или льда", — заявил директор исследовательского центра SETI в Беркли и участник проекта Breakthrough Listen Эндрю Симион (Andrew Siemion).

Проект Breakthrough Listen по поиску разумной внеземной жизни во Вселенной с бюджетом в 100 миллионов долларов был создан в 2016 году. Цель программы включает в себя исследования одного миллиона ближайших звезд, всю плоскость галактики и 100 ближайших галактик.