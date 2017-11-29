Источник предположил, куда упали спутники, запущенные с Восточного

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Девятнадцать спутников, запущенные на орбиту с космодрома Восточный на ракете "Союз-2.1б", уже упали в океан, скорее всего, в Атлантический, сообщил РИА Новости в среду источник в ракетно-космической отрасли.
Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
Состоявшийся вчера второй пуск с космодрома Восточный оказался неудачным: по сообщению "Роскосмоса", запущенные на ракете "Союз-2.1б" 19 спутников не вышли на целевую орбиту. По данным источника РИА Новости в космической отрасли, нештатная ситуация могла возникнуть на разгонном блоке "Фрегат" между отделением от третьей ступени ракеты и первым включением. В таком случае, головной блок мог уже упасть в океан в районе Антарктиды.
Основную полезную нагрузку запуска составлял российский аппарат "Метеор-М" №2-1. В виде попутной нагрузки вместе на орбиту на "Союзе" были отправлены 18 малых космических аппаратов из разных стран, в том числе "Бауманец-2" (Россия), LEO Vantage (Канада), AISSat-З (Норвегия), IDEA (Япония). Также планировалось вывести спутники SEAM (Швеция), два аппарата Landmapper-BC (США), 10 спутников LEMUR (США) и D-Star One (Германия).