Источник предположил, куда упали спутники, запущенные с Восточного

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Девятнадцать спутников, запущенные на орбиту с космодрома Восточный на ракете "Союз-2.1б", уже упали в океан, скорее всего, в Атлантический, сообщил РИА Новости в среду источник в ракетно-космической отрасли.

"Учитывая причины, приведшие к невыведению аппаратов на расчетную орбиту, вся космическая головная часть уже упала в океан. Скорее всего, в Атлантический", — сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.

Состоявшийся вчера второй пуск с космодрома Восточный оказался неудачным: по сообщению "Роскосмоса", запущенные на ракете "Союз-2.1б" 19 спутников не вышли на целевую орбиту. По данным источника РИА Новости в космической отрасли, нештатная ситуация могла возникнуть на разгонном блоке "Фрегат" между отделением от третьей ступени ракеты и первым включением. В таком случае, головной блок мог уже упасть в океан в районе Антарктиды.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Роскосмос Пуск ракеты-носителя "Союз" с "Метеором-М" с космодрома "Восточный"

Основную полезную нагрузку запуска составлял российский аппарат "Метеор-М" №2-1. В виде попутной нагрузки вместе на орбиту на "Союзе" были отправлены 18 малых космических аппаратов из разных стран, в том числе "Бауманец-2" (Россия), LEO Vantage (Канада), AISSat-З (Норвегия), IDEA (Япония). Также планировалось вывести спутники SEAM (Швеция), два аппарата Landmapper-BC (США), 10 спутников LEMUR (США) и D-Star One (Германия).